Juventus-Cagliari, contatto Kostic-Palestra. Marelli: "Perché il VAR non è intervenuto"

Pronti, via e subito proteste dalla panchina del Cagliari. Infatti a pochi secondi dal calcio d'inizio allo Stadium nel match contro la Juventus, Palestra è stato atterrato a ridosso dell'area dopo un contrasto con Kostic, mentre l'arbitro Crezzini ha fischiato fallo in attacco e dunque in favore dei bianconeri.

Il commento dell'esperto arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha spiegato la situazione: "Sembrava un fallo evidente di Kostic, in realtà la prima trattenuta sulla schiena è di Palestra, l'errore di Crezzini è stato aver fischiato un po' tardi". In un secondo collegamento, a distanza di qualche minuto e di una review da parte del moviolista, si è poi corretto: "Precisazione: il contatto sulla gamba di Palestra da parte di Kostic era fuori dall'area, motivo per cui non c'è stato un intervento del VAR".

Segui il live di Juventus-Cagliari!