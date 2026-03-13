Un talento al giorno, Matej Deket: il nuovo Dzeko fa faville a 17 anni

C'è tanta curiosità intorno all'esplosione di Matej Deket, giovane attaccante bosniaco nato il 1 ottobre 2009 a Banja Luka, e considerato uno dei talenti più promettenti del calcio della Bosnia-Erzegovina. Cresciuto nel settore giovanile del FK Borac Banja Luka, si distingue per la sua fisicità imponente nonostante l'età, con un'altezza di 185 cm che gli permette di dominare i duelli aerei e di giocare spalle alla porta con grande efficacia. Predilige il piede sinistro per concludere con potenza e precisione, ma mostra anche versatilità potendo agire come centravanti puro, seconda punta o addirittura trequartista, grazie a un'ottima tecnica, controllo di palla e capacità di creare gioco per i compagni.

Under con numeri impressionanti e titoli vinti, inclusa la maglia da capocannoniere in diverse competizioni giovanili, Deket ha compiuto il salto in prima squadra nel corso della stagione in corso, diventando il marcatore più giovane nella storia della Premijer Liga. La sua transizione al calcio 'dei grandi' è stata fulminea e convincente, attirando l'attenzione di scout e osservatori per la maturità mostrata in campo nonostante la giovane età.

