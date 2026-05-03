Juventus, Cambiaso: "Guardi l'Inter e sono killer in area. Noi siamo mancati in questo"

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato dopo l'1-1 contro il Verona All'Allianz Stadium ai microfoni di Sky Sport: "Purtroppo ne sono responsabile anche io in alcuni frangenti. A volte la percezione del pericolo, non tanto distrazione. Purtroppo ne abbiamo concessi parecchio quest'anno di gol".

Grande occasione sprecata.

"Dal punto di vista psicologico dobbiamo rimanere sereni e tranquilli, dobbiamo vincere le prossime 3 partite. Sapevamo che dovevamo vincerle tutte comunque, questa non cambia. Dobbiamo vincere le prossime con serenità e tranquillità".

Dopo il gol preso molta frenesia.

"Ovvio che accada, si sente questo. Magari gli ultimi 10 minuti del primo tempo lo siamo stati, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene, creato 3-4 occasioni nitide, preso 2 pali. Ma il calcio è episodico, se non fai gol... l'avessimo buttata dentro saremmo stati più tranquilli".

C'è il problema a far gol però...

"Sì, pienamente d'accordo. Ma l'Inter la guardi spesso e sono dei killer quando arrivano là, col Pisa finisce 6-2, in altre partite fanno 5 gol. Questa la differenza tra chi vince il campionato e chi resta a lottare. Noi siamo mancati, ma è oggettivo il problema. C'è da lavorare in allenamento, sviluppare la cattiveria sotto porta. Non vedo altro".

Problema anche di calciare poco da fuori?

"Abbiamo calciato poco da fuori, sono d'accordo. Un'altra cosa dove si può migliorare, giocando nella Juventus incontri tante squadre con blocco basso. Bisognerebbe provare più spesso il tiro".