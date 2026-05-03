Juventus, Cambiaso: "Non abbiamo sottovalutato il Verona, adesso vanno vinte tutte"

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata in casa col Verona: "Dal punto di vista psicolgico stiamo bene, oggi non ho visto frenesia o atteggiamenti da rimproverare. Abbiamo fatto una buona partita, nel primo siamo stati lenti nel far girare la palla ma abbiamo costruito cinque occasioni nitide. Dobbiamo restare sereni, bisogna vincere tutte le partite perché le altre squadre corrono".

Avete preso un po' sottogamba il Verona?

"No, non abbiamo sottovalutato la partita. Il Verona è venuto qua giustamente per difendersi, spezzando il ritmo, ma anche a Milano è stata una partita brutta. Non è quello il problema, sicuramente potevamo muoverla più velocemente e nel secondo tempo lo abbiamo fatto".

Il movimento di Yildiz ti favorisce?

"Sappiamo che esternamente Kenan riesce a darci di più perché ha più imprevedibilità, io riesco a trovare meglio la posizione in mezzo".