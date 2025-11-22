Juventus, Cambiaso dopo l'intervallo: "Dobbiamo giocare meglio tecnicamente"
Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato a DAZN al termine dell'intervallo del match contro la Fiorentina.
Che secondo tempo dobbiamo aspettarci?
"Dobbiamo fare meglio con la palla, abbiamo giocato poco bene tecnicamente. Dobbiamo giocare meglio tecnicamente e continuare a difendere così, anche se siamo stati fortunati una volta su Kean".
