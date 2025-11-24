Live TMW Juve, Cambiaso: "Domani sarà durissima, ma siamo obbligati a fare punti"

Andrea Cambiaso presenta la sfida tra Bodo Glimt-Juventus, gara valida per la quinta giornata di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del difensore bianconero in diretta.

Inizia la conferenza stampa di Andrea Cambiaso

Le sensazioni sul campo?

"È un'altra cosa con sensazioni diverse ma dobbiamo essere pronti. Sarà durissima ma dobbiamo farci trovare pronti".

Come mai avete sbagliato l'approccio nel secondo tempo di Firenze?

"Non ti so rispondere, perchè in due anni sono cambiate troppe cose con Allegri, Thiago Motta, Tudor e Spalletti. Non so rispondere. Poi a Firenze abbiamo già valutato con il mister e domani sarà molto difficile".

Avete paura dell'intensità delle squadre norvegese?

"Il problema può essere il clima e il campo. Noi dobbiamo compensare in qualche modo. Poi loro in nazionale hanno vinto entrambe le volte, ma vediamo domani. Noi dobbiamo prepararci al meglio".

Cosa vi può condizionare domani?

"La differenza è a livello fisico perchè adesso siamo a -6 e cambierà il respiro, la forza nelle gambe, le scarpe. Non gioco su un sintetico da quando avevo 17 anni e giocavo con gli allievi nazionali del Genoa. Questa sarà la maggiore differenza".

Come vivete la pressione di dover vincere?

"Il mister prima di Firenze ci ha fatto un discorso molto bello. Ha parlato del dovere che ti incatena, ma la volontà ti libera. A Firenze eravamo dispiaciuti perché abbiamo fatto una prestazione di livello basso. Il silenzio era dovuto principalmente alla delusione per la prestazione".

Quanto avete parlato del clima?

"Eravamo a conoscenza del freddo e l'abbiamo presa sul ridere".

Hai parlato con qualche giocatore di Lazio e Roma?

"Ho parlato con Vicario. Lui mi ha spiegato la differenza del campo e dell'Intensità. È stato un confronto positivo. Non ho parlato con giocatori della Roma e della Lazio".

Siete consapevoli di dover alzare il livello?

"Siamo consapevoli che il margine di errore è basso. Domani dobbiamo fare punti perchè è una partita importante".