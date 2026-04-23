Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo Silva

Il mercato della Juventus entra nel vivo con una strategia chiara: alzare il livello d’esperienza e qualità per competere subito ai massimi livelli, come vuole Luciano Spalletti che ha di recente rinnovato il contratto fino al 2028. Per questo, a ridosso del Mondiale e della nuova finestra di mercato estiva, si preannunciano movimenti e affari infuocati.

La notizia in auge sul Corriere dello Sport oggi riguarda Robert Lewandowski. Il centravanti polacco è al centro di un bivio: da un lato la possibilità di prolungare con il Barcellona a cifre ridotte, dall'altro la tentazione del club bianconero. La Juventus avrebbe messo sul piatto un contratto annuale da circa 6 milioni di euro netti. L'obiettivo della dirigenza è ambizioso: affiancare il fuoriclasse ex Bayern a Dusan Vlahovic per creare un tandem d'attacco di caratura mondiale nella prossima stagione.

Poi c'è Bernardo Silva. Il talento portoghese ha già ufficializzato l'addio al Manchester City, cercando una nuova sfida nel Sud Europa. Sebbene il suo sogno resti la Catalogna, la Juventus rimane in forte pressing, pronta ad approfittare di eventuali frenate dei blaugrana. Ma resta un succulento parametro zero.

Anche Leon Goretzka. Non solo il Milan, ma al momento si registrerebbe un tiepido interessamento dei bianconeri: il centrocampista tedesco sembra fortemente indirizzato verso il Diavolo, complice il blitz del club rossonero e il forcing in atto per convincerlo ad approdare nel capoluogo lombardo. L'alternativa? Franck Kessie, centrocampista dell'Al Ahli ed ex Atalanta, sogno della scorsa estate, ma qualora la Juventus decidesse di non confermare l'attuale blocco mediano.