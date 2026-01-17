Juventus, Chiellini: "Colpito dalla genialità di Spalletti, non sarà facile rinforzarsi"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Cagliari: "Dopo il pareggio col Lecce ci sono stati anche dei commenti spiacevoli, ma la squadra ha dimostrato ancora di più questo spirito di gruppo e questa compattezza, unione e la voglia di sacrificarsi per gli altri che poi è sfociata in quell'abbraccio genuino e spontaneo che c'è stato dopo il gol di David a Reggio Emilia. Nelle settimane precedenti c'erano stato un po' di di false notizie, gossip che escono. C'è stata una crescita importante da dopo la sconfitta col Napoli, la squadra è cresciuta e ha preso fiducia, sono entrati anche nuovi giocatori nelle rotazioni che prima magari avevano meno spazio e meno fiducia. Siamo contenti, ma nello stesso tempo sappiamo quanto sia difficile la partita di stasera e dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Oggi è un banco di prova per capire anche internamente, e non solo esternamente, a che punto siamo. Dare continuità di prestazioni sarebbe molto importante, ci permetterebbe di entrare in una settimana bella stimolante, ma anche difficile, nel miglior modo possibile".

Cosa l'ha colpita di Spalletti?

"La sua genialità, in campo e fuori. Io l'avevo conosciuto ma mai visto nel quotidiano. Non è un caso che quando ha avuto modi di allenarli un po' di più, la squadra ha preso forma seguendo le sue idee. Il percorso è ancora lungo, dobbiamo mantenere un certo equilibrio, ma come tutti i tifosi juventini nelle ultime settimane ci siamo divertiti a vedere la squadra giocare in questo modo. C'è ancora tanto da fare, ma la sua mano si vede".

Chi arriverà dal mercato?

"In questo momento non è facile rinforzare un gruppo di giocatori che sta crescendo, dando risposte e risultati. Siamo attenti, vigili, e se c'è la possibilità di migliorare questo gruppo non ci tireremo indietro ma siamo consapevoli che a gennaio non è facile trovare giocatori che possano migliorare questo gruppo".