Juventus, Chiellini promuove Boga: "Verosimilmente, futuro ancora in bianconero"

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 32^ giornata di Serie A.

Soddisfazione per il rinnovo di Spalletti?

"Per noi era un passaggio già previsto, siamo contenti. la cosa più importante adesso è la partita di stasera e il finale di stagione, poi avremo tempo di programmare il futuro insieme".

Boga ha un prezzo appetibile: un pensiero lo fate?

"Si è inserito bene e ha un prezzo accessibile, veniva anche da mesi difficili. E' una valutazione da fine stagione, ma ovviamente siamo molto contenti. Verosimilmente, il suo futuro sarà ancora bianconero".

Anche il Milan in corsa per la Champions e quanto cambierebbe il progetto tecnico senza?

"Il Milan è un passo avanti, salvo cose clamorose. Nella vita non si sa mai, vede come le cose possano cambiare. Qualcosa cambia, ma nella gestione e non nella strategia che è chiara: tornare a competere per vincere nei prossimi anni. La Champions fa cambiare qualcosa, ma la valuteremo e oggi ci concentriamo sul presente".