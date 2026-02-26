Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)

Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, in sostituzione di Luciano Spalletti è Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club, a parlare a Sky nel post gara: "Il mister è provato come tutti, poi alla fine credo sia giusto parli anche la società in alcuni momenti. I ragazzi hanno dato tutto, il mister con loro. Come ho detto nelle ultime settimane, non c'è mai stato nessun dubbio sul futuro di Spalletti alla Juventus. Ora "purtroppo" avremo qualche settimana libera in più, per mettersi a sedere e condividere i piani futuri e formalizzare tutto a tempo debito".

Ci sarà qualcosa da rivedere davanti in attacco. "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic, che dovrebbe rientrare dopo Roma e anche quello sarà un valore aggiunto per il finale. Poi troveremo il modo di capire il futuro, ma è un professionista serio e ha questi colori dentro. Vedremo a tempo debito se ci sono le condizioni per proseguire insieme".