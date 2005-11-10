Inter, sul taccuino di Baccin c'è Bernabé. Lo spagnolo è in scadenza col Parma

Adrian Bernabé è uno dei giocatori più interessanti in scadenza di contratto. 25 anni, il centrocampista del Parma è fra i giocatori monitorati dal nuovo ds dell'Inter, Dario Baccin.

Lo spagnolo è seguito da qualche anno dai nerazzurri

Il giocatore, per la verità, era già seguito negli anni passati dai nerazzurri, a maggior ragione con l'arrivo in panchina di Cristian Chivu che ha potuto apprezzarlo nel corso della sua esperienza in Emilia.

Rinnovo col Parma? Il giocatore non si esprime

Nei giorni scorsi, Bernabè ha parlato della questione contrattuale col Parma, ammettendo: "Al momento non abbiamo parlato, mi sento bene qua e sono concentrato prima sul mettermi a posto fisicamente e poi aiutare la squadra. Il rinnovo è una cosa secondaria al momento perché ci sono tanti cambiamenti, come l'allenatore. Adesso dobbiamo vincere e questa è la cosa principale".

In Emilia dal 2021

Al Parma dal 2021, Bernabé ha saltato in questo inizio stagione già tre partite per problemi muscolari, scendendo in campo in 4 occasioni. Complessivamente con i ducali sono 146 le presenze con 19 reti.