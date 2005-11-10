Animi caldi nel post Reggiana-Spezia: Portanova a muso duro con Ferretti

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX la sfida fra Reggiana e Spezia, vinta per 1-0 dai liguri, potrebbe avere una coda presso la Procura Federale a causa di quanto accaduto nel post partita fra il calciatore emiliano Manolo Portanova e il dirigente dei liguri Lorenzo Ferretti.

La ricostruzione dei fatti

Come riporta il quotidiano nell’immediato post partita, con la squadra ligure che stava festeggiando sotto il settore ospiti (dove erano presenti solo 59 persone a causa del divieto di trasferta imposto ai residenti nel comune ligure) il fantasista reggiano, probabilmente preso dal nervosismo, “si è diretto in maniera decisa verso il dirigente, andando a muso duro davanti alla faccia, facendo alcuni gesti. In pochi istanti il dirigente dello Spezia, il cui aplomb è certificato da tempo, si è trovato praticamente accerchiato da giocatori della Reggiana, insieme al magazziniere Massimo Datteri che era rimasto anche lui a bordo campo”. Solo l’intervento del vicepresidente granata Fico e del team manager Malpeli hanno riportato la calma portando via i propri giocatori senza comunque evitare toni caldi al rientro negli spogliatoi.

La reazione dello Spezia

I dirigenti dello Spezia non hanno voluto aggiungere nulla, chiudendo la questione come fatti di campo, non caricando una rivalità che non aveva fatto vedere cose negative, al di là dell’assenza dei tifosi ospiti, ma ora potrebbe entrare in gioco il Giudice Sportivo e la Procura Federale per un ulteriore analisi del caso che potrebbe portare anche a una sanzione nei confronti di Portanova.