Vecchi e nuovi titolari dell'Italia dopo quattro gare con Roberto Mancini

C'è una nuova Italia dopo questa maxi-sosta. Col ritorno di Roberto Mancini tre anni dopo il suo addio per andare in Arabia Saudita, la Nazionale ha iniziato un nuovo percorso fatto di vecchie certezze e di nuove leve. Ieri sera a Bologna c'erano diversi esordienti dal primo minuto, c'erano Doumbia e Vergara dal primo minuto ma s'è rivisto anche il giovane Romano in cabina di regia. Dall'Olimpico al Dall'Ara quella vista in questi giorni è una nazionale che ha cambiato interpreti mantenendo però la sua struttura. Ripartendo da un 4-3-3 molto malleabile che fa della densità di uomini in mezzo al campo e dei cambi di gioco per isolare gli esterni i suoi punti di forza. Ma chi sono i titolari di questa Nazionale?

Donnarumma e Bastoni due certezze

Tra i pali non c'è alcun ballottaggio, l'unico giocatore che ha giocato tutte e quattro le gare: Gianluigi Donnarumma. Come terzino destro Di Lorenzo e Kayode si sono più o meno equamente divisi le partite, ma quest'ultimo sta decisamente sopravanzando il capitano del Napoli nelle gerarchie. In difesa sul centro-destra Mancini e Scalvini si alternano al fianco dell'intoccabile Bastoni. Il terzino sinistro titolare è Riccardo Calafiori con Matteo Ruggeri come sua alternativa.

Tonali in mediana, Pio Esposito il centravanti

Arriviamo al centrocampo con Sandro Tonali certo di un posto. Frattesi sta diventando molto più di un'alternativa a Barella, Romano e Fagioli i due registi dell'Italia che verrà. E poi c'è Issa Doumbia. Il centrocampista dello Sporting ieri per la prima volta dall'inizio ha disputato un secondo tempo di altissimo livello: se continua così nel suo percorso di crescita sarà difficile in futuro non vederlo con continuità nell'undici titolare.

In attacco la certezza è il centravanti: Francesco Pio Esposito. Moise Kean se sta bene gioca, è una spanna davanti agli altri esterni. Poi tanti giocatori per la terza maglia con Sebastiano Esposito che a questo giro ha sfruttato meglio degli altri l'opportunità. Prestazioni discrete però anche quelle di Raspadori e Cambiaghi, ieri un po' in ombra Daniel Maldini.