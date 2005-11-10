Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Andrea Piras
Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Javier Zanetti ha commentato l'ultima con l'Argentina di Leo Messi, in particolare il Mondiale che si è giocato negli Stati Uniti, in Canada e Messico che ha visto la Seleccion arrivare al secondo posto alle spalle della Spagna: "Arrivare in finale nell’ultimo Mondiale ha richiesto un grande dispendio di energie nervose e mentali, lui e i suoi compagni hanno dovuto superare grandi difficoltà in tutte le partite. Credevamo di poter vincere un’altra Coppa, grazie a questa Selección abbiamo sognato una volta ancora: che enorme peccato! Ma Leo, a 39 anni, negli Stati Uniti ha fatto qualcosa di straordinario".
Il vice presidente dell'Inter ha poi analizzato cosa ha dato Messi al calcio argentino: "Ci ha dato tantissimo. È per tutti un esempio di resilienza, visto quanto ha dovuto sudare. è caduto e si è rialzato fino a portarci alla gloria. È riuscito a unire un’intera nazione".
Infine un commento anche su Lautaro Martinez. che può raccogliere il testimone lasciato dal fenomeno argentino: "Lautaro è già un leader di questa nazionale, un grande punto di riferimento per tanti suoi compagni, non solo nell’Inter. Continuerà a scrivere la storia anche con la maglia dell’Argentina, lo merita".