Reggiana, Crisetig: "Ottima partita, spiace non aver portato a casa nemmeno un punto"

Il centrocampista della Reggiana Lorenzo Crisetig ha parlato dopo la sconfitta contro lo Spezia: "Dal mio punto di vista abbiamo disputato un'ottima partita. Era la reazione che ci aspettavamo e che volevamo dare dopo la sconfitta contro il Perugia, sia per il risultato sia per la prestazione, che non era stata positiva. Sotto questo aspetto la squadra ha risposto molto bene e credo abbia giocato una grande gara. Quello che dispiace maggiormente è non aver portato a casa nemmeno un punto. Oggi, secondo me, siamo stati anche un po' sfortunati negli episodi e avremmo meritato almeno il pareggio.

C'è poco da dire, sinceramente. Che si vinca, si perda o si pareggi, sappiamo che sabato ci aspetta già un'altra partita. Questa deve essere la nostra mentalità. Dobbiamo ripartire già da domani, tornando ad allenarci con intensità e continuando a lavorare forte come stiamo facendo. Una cosa che mi ha colpito fin dal mio arrivo è proprio l'atteggiamento del gruppo. Ho trovato una squadra in cui tutti lavorano al massimo, indipendentemente dal minutaggio. Chi gioca di più, chi gioca meno, chi sta trovando spazio ora e chi lo troverà più avanti: tutti remano nella stessa direzione. Questo è l'aspetto più importante e penso che sia la medicina migliore per superare momenti come questi. Dobbiamo essere arrabbiati per il risultato di oggi, ma allo stesso tempo consapevoli di aver disputato una grande partita contro una squadra forte, come siamo noi.

Quello che mi mancava maggiormente era proprio il ritmo partita. Mi sono sempre allenato a livello individuale, ma è chiaro che lavorare da solo è diverso rispetto ad allenarsi con un gruppo e giocare gare ufficiali. Tra l'ultima partita della scorsa stagione e la prima di quest'anno sono passati circa tre mesi e non è semplice ritrovare subito la migliore condizione. Ogni minuto che riesco a mettere nelle gambe mi aiuta a stare sempre meglio. Per quanto riguarda il mio contributo, mi considero una persona tranquilla e umile. Cerco di dare sempre il massimo e di essere un esempio positivo soprattutto attraverso i fatti e il lavoro quotidiano, più che con le parole. In questo momento, però, non sento la necessità di fare qualcosa di diverso, perché ho trovato un gruppo sano, pulito e con una grande voglia di lavorare".