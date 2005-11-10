Sampdoria, 26 partite saltate per infortuni muscolari: sotto esame tutto lo staff

Alla Sampdoria è scattato lo stato di crisi per l'emergenza infortuni. Il ripetersi degli stop sta pesando sul rendimento della squadra di Bernardo Corradi, che anche venerdì ad Avellino si presenterà a ranghi incompleti: a centrocampo ci sono soltanto tre giocatori disponibili, Henderson, Makoumbou e Verschaeren.

Confronti a Bogliasco, staff sotto esame

Da giorni a Bogliasco, scrive Il Secolo XIX, si susseguono i confronti tra staff tecnico e area medica, alla presenza del CEO sport Jesper Fredberg, in un clima di diffuso malumore. È richiesto un intervento rapido, a cominciare dal capire dove siano i problemi. Sotto esame ci sono l'allenatore, il preparatore atletico Bertini, l'addetto al recupero infortunati Berselli, il medico sociale Aggio, il responsabile dei fisioterapisti Delfini e il direttore tecnico Ariaudo, a cui Fredberg ha affidato la costruzione degli staff.

Ci sono anche altre situazioni da chiarire. Alcuni calciatori seguirebbero tabelle integrative di allenamento preparate da preparatori personali, mentre quasi tutti scelgono di svolgere le fasi di recupero lontano da Bogliasco, un'anomalia già riscontrata nelle scorse stagioni con casi come Pedrola e Borini. A questo si aggiungono le società di consulenza esterne che "leggono" da remoto i dati. Nello staff manca inoltre uno specifico "rtp", il return to play presente in quasi tutti i club professionistici: il ruolo è oggi ricoperto da Berselli, ma in modo adattato. Eppure il comparto dei match e data analyst continua a rafforzarsi, e a breve arriverà anche uno specialista delle palle inattive.

Le assenze per Avellino

La sosta doveva servire a recuperare alcune pedine, ma è andata diversamente. Venerdì la Sampdoria sarà senza Meijer, fermato da una recidiva al retto femorale sinistro e partito per l'Olanda per curarsi, e senza Salvatore Esposito, rientrato nel secondo tempo con il Catanzaro e nuovamente fermo per un problema al soleo destro dopo quello al bicipite femorale della stessa gamba. Per entrambi la previsione è un rientro dopo la prossima sosta (14 novembre), con altre sei partite da saltare.

Pesa anche il grave infortunio di Sinani con il Lussemburgo: nei prossimi giorni a Roma è prevista la visita specialistica, ma si parla di quattro mesi e mezzo di stop nella migliore delle ipotesi e di quasi sei nella peggiore. Depaoli e Ravanelli dovrebbero tornare in gruppo tra oggi e domani e sono utilizzabili in panchina con minutaggio limitato, mentre restano out Conti, Viti e Sekulov. Fredberg avrebbe intanto escluso un intervento sul mercato degli svincolati, che sarebbe il secondo dopo Karamoh e quindi l'ultimo consentito dal regolamento nell'arco della stagione. Il punto si farà a gennaio.