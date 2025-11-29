Juventus, Conceicao: "Yildiz? Facile giocare con lui. Deluso per non aver segnato"

Protagonista del match tra Juventus e Cagliari, Francisco Conceicao ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto una partita per vincere, facendo più gol. Io stesso ho avuto delle possibilità per segnare. L'approccio non è stato dei migliori ma poi siamo stati più bravi in campo. Potevamo rischiare più passaggi all'interno del campo, loro sono stati molto difensivi ed era complicato trovare spazio. Dobbiamo evitare di prendere gol, ma ci ha spronato per spingerci davanti. Sappiamo che abbiamo tanta responsabilità, deve essere una cosa normale per noi: abbiamo vinto a Bodo, come oggi e siamo stati bravi".

Poi una battuta su Yildiz: "Con lui è facile giocare. Quando giochi con uno come lui è più facile presentarsi in campo. Vlahovic penso abbia un problema all'adduttore, speriamo non sia grave".