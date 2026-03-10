TMW
1300 tifosi al seguito del Bayern per la partita sul campo dell'Atalanta. Situazione tranquilla
Quasi tutto pronto alla New Balance Arena per la sfida di questa sera alle ore 21 che attende l'Atalanta, opposta al forte Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.
Proprio in questi minuti sono arrivati nei pressi dello stadio i sostenitori del Bayern Monaco al seguito della loro squadra, in numero di circa 1300. Al momento non ci sono da segnalare particolari episodi legati all'ordine pubblico, per adesso la situazione appare come totalmente tranquilla.
