La Premier piomba su Vlahovic: derby londinese per l'attaccante in scadenza con la Juve
La Premier League può tornare a bussare per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e non dovrebbe rinnovare con la formazione bianconera. Il centravanti è ai box per un infortunio agli adduttori ma nella prima parte di stagione ha comunque fatto vedere il suo valore venendo impiegato fra campionato e Champions League in 17 occasioni realizzando sei reti e due assist.
Adesso però diverse squadre sarebbero pronte a farsi sotto specialmente da oltre Manica. Secondo quanto riporta Football Insider, su di lui ci sarebbero gli occhi di Chelsea e Tottenham, pronte a dar via ad un derby di Londra di mercato molto interessante.
