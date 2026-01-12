Juventus, David ancora titolare: "Non è un nuovo inizio per me, sento la fiducia di tutti"

Jonathan David, attaccante della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro la Cremonese: "Non lo definirei un nuovo inizio per me, ma il continuo: devo cercare di aiutare la squadra. Mi sto adattando ai miei compagni, nell'ultima partita le cose sono andate molto bene".

Quanto è importante sentire la fiducia per un attaccante?

"Penso che sia molto importante, perché la sento e questo mi consente di esprimermi al meglio".