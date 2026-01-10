Juventus, difficile che il Forest riscatti Douglas Luiz: ipotesi rientro e nuovo prestito

La Juventus è alle prese con la 'grana' Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, tra i flop più fragorosi della passata stagione, in estate è passato al Nottingham Forest in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 28,5 milioni. Tale cifra, però, la Juve la incasserebbe solo ad una determinata condizione: che Douglas Luiz totalizzi con la maglia dei Tricky Trees almeno 15 presenze in Premier League da 45 minuti.

Un'ipotesi, questa, decisamente remota arrivati a metà stagione. L'ex Aston Villa, infatti, al momento ha racimolato appena 5 presenze in campionato in cui ha giocato almeno un tempo. Difficile, quindi, che si concretizzi il riscatto a fine anno. Oltretutto, in caso di mancato impiego con continuità in questi mesi, il valore del giocatore calerebbe ulteriormente.

Ecco perché dalle parti di Torino hanno pronto un piano B avendo preso atto che l'acquisto definitivo da parte del Forest risulti ormai poco probabile. Stando a quello che riporta Tuttosport, la Juve pensa di interrompere il prestito di Douglas Luiz nelle file del club allenato da Dyche per poi girarlo a sua volta ad un'altra formazione inglese. All'Aston Villa e al tecnico Emery ha lasciato ottimi ricordi, ma potrebbe essere un'occasione anche per altre società di fascia media. Nel frattempo, il brasiliano ha a disposizione il mese di gennaio per scalare le gerarchie del Forest e guadagnarsi la permanenza (oltre che far guadagnare la Juventus, che tanto su di lui aveva investito nell'estate del 2024).