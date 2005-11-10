Juventus, tutti in discussione: Spalletti pensa a tanti cambiamenti, davanti Woltemade

Luciano Spalletti deve rivedere tutto. La Juventus è caduta sotto i colpi del Genoa a Marassi, perdendo 2-0 una partita che nessuno avrebbe mai immaginato che potesse avere questo svolgimento, con i bianconeri che sono stati dominati da un avversario nettamente inferiore dal punto di vista qualitativo e tecnico. Secondo quanto riportato da Tuttosport, già a partire dal Napoli, le scelte del tecnico di Certaldo saranno diverse.

Tutti in discussione

L'apporto che è stato dato ieri sera è troppo poco per essere accettato e così è possibile che ci sia una rivoluzione a partire dal big match. Kelly può rilevare Lucumi, Kalulu può sostituire Gatti, ma a quel punto a destra dovrebbe essere schierato uno tra Cambiaso e Cabal, non esattamente due che in questo momento offrono certezze. Il ballottaggio a centrocampo è tra Koopmeiners e Sarr, mentre la candidatura che avanza con prepotenza è quella di Nick Woltemade, sedutosi in panchina nel primo tempo.