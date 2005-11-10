Spalletti convinto di essere ancora l'uomo giusto per la Juve: "Ci sono possibilità"

La Juventus crolla sotto i colpi di un ottimo Genoa. La bianconera disputa un primo tempo negativo in cui lascia l'iniziativa del gioco alla formazione di De Rossi che si porta due volte gol meritatamente con Ehizibue prima e con Baldanzi poi. Un ko pesante non tanto nel punteggio ma per come è arrivato. La terza sconfitta in nove gare dopo quelle contro Sassuolo e Lazio. Ne è consapevole Luciano Spalletti che al termine della gara ha chiesto scusa ai tifosi ed intervenuto in conferenza stampa ha risposto alla domanda se fosse ancora sicuro di essere la persona giusta per dare la scossa a questa squadra.

La risposta di Spalletti

"Abbiamo cambiato poco perché i giocatori son questi - ha commentato il mister bianconero -. Si può fare una sostituzione differente perché si fa giocare un calciatore o due diversi. Dal punto di vista mio, sull'essere la persona giusta, sì. Secondo me sarebbe difficile per chiunque per la situazione attuale. Però di possibilità ci sono. Penso di avere qualche vantaggio perché conosco la provenienza di questa cosa qui e conosco i miei calciatori. E' una valutazione poi che può fare chiunque. Si accetta il pensiero di chiunque".

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