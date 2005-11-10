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Juventus, Spalletti pensa già al Napoli: "Abbiamo gli stessi punti e ce la giocheremo"

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 08:45Serie A
29.10.2026 08:45Serie A
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Al termine del match contro il Genoa, il mister bianconero si è proiettato alla sfida contro i partenopei di Massimiliano Allegri
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match contro il Genoa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Possiamo dire prima di tutti di chiedere scusa ai tifosi. Poi che è un ulteriore rendersi conto su quello che è il livello di lotta che adesso c'è nel calcio. In alcuni momenti si vede che, al di là di quella che è la possibilità di un calciatore, siamo sorpresi. E non siamo pronti a fare ciò che necessitano le situazioni. Poi è chiaro che un po' di stanchezza c'è. Lo abbiamo visto nel secondo tempo di Lecce, però poi è una cosa che dobbiamo saper gestire. Sia a livello di testa che di fisico. E qualsiasi cosa si vada a dire ora diventa difficile poterlo analizzare in maniera corretta per cui c'è bisogno di andare a rendersi conto bene".

Quello che sembra essere mancato è l'atteggiamento. Una situazione che va oltre il discorso tattico.
"Sono cose che abbiamo già detto. Bisogna rendersi conto che se poi se non fai qualcosa di differente...Ora andremo a fare qualcosa di differente per renderci conto di questo".

Ora c'è il Napoli. Sente sempre in pugno la squadra?
"Ma quanti punti ha il Napoli? E noi quanti ne abbiamo? Perché ci deve essere questa differenza se si ha gli stessi punti? Perché a noi ci deve venire addosso e agli altri la vuole mettere come se andasse tutto bene? Abbiamo gli stessi punti e si va a giocare. Bisogna essere informati".

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