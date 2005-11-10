Juventus, McKennie: "Vittoria utile a togliere un po' della pressione che ci arriva da fuori"

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, dopo la vittoria in casa del Lecce è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo parlato dopo il Rennes e dobbiamo fare meglio un po' tutto, per vincere le partite e chiuderle. Bisogna rimanere insieme. Tanta gente può parlare fuori dal campo e noi dobbiamo stare sempre insieme. Ne abbiamo parlato, abbiamo lavorato bene in allenamento. Abbiamo parlato di lottare per questa maglia, per questo club. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo potevamo fare meglio".

Può essere la serata della svolta?

"Lo speriamo. Noi giochiamo tutte le partite per vincere. Oggi è un successo importante, non solo per i tre punti ma anche per la fiducia e per togliere un po' di pressione che arriva da fuori, possiamo avere maggiore leggerezza. Domani faremo l'analisi video e vedremo cosa potremo fare meglio".