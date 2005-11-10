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Juventus, Lucumì: "Vittoria per i tifosi, vogliamo risalire in classifica"Live TMW
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Pierpaolo Verri
Pierpaolo Verri
Oggi alle 21:05Serie A
autore Pierpaolo Verri
25.10.2026 21:05Serie A
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Jhon Lucumì è intervenuto in sala stampa al termine di Lecce-Juventus.
A chi dedicate la vittoria?
“Abbiamo giocato per tutti noi e per i tifosi, che meritano tanto. Giochiamo per vincere e per stare in alto in classifica”.
Vi aspettavate questo Lecce?
“Abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa abbiamo perso troppi palloni e il Lecce ha ripreso fiducia. Abbiamo lottato insieme e questo è importante, la Serie A è questa, bisogna saper difendere bene”.
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