Juventus, Lucumì: "Vittoria per i tifosi, vogliamo risalire in classifica"

Jhon Lucumì è intervenuto in sala stampa al termine di Lecce-Juventus.

A chi dedicate la vittoria?

“Abbiamo giocato per tutti noi e per i tifosi, che meritano tanto. Giochiamo per vincere e per stare in alto in classifica”.

Vi aspettavate questo Lecce?

“Abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa abbiamo perso troppi palloni e il Lecce ha ripreso fiducia. Abbiamo lottato insieme e questo è importante, la Serie A è questa, bisogna saper difendere bene”.