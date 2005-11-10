Lecce, Veiga: "Abbiamo messo la Juventus in difficoltà, peccato per il primo tempo"

Danilo Veiga ha parlato in sala stampa al termine di Lecce-Juventus.

Rimpianti per la partita?

“I tifosi si sono fatti sentire, nel secondo tempo abbiamo messo la Juventus in difficoltà, ma abbiamo commesso errori nel primo tempo. Ripartiamo dalla ripresa, provando a creare più occasioni da gol”.

Come cambia il gioco avendo N’Dri davanti?

“N’Dri e Pierotti hanno caratteristiche differenti, N’Dri va nell’uno contro uno e mi taglia spazi internamente, mi trovo bene con entrambi e sono giocatori importanti per la squadra”.

Ti trovi meglio a giocare da esterno avanzato?

“Mi piace giocare in quel ruolo, ma sono a disposizione della squadra e del mister.

Cosa è mancato al Lecce?

“Abbiamo pagato il primo tempo, stiamo lavorando per essere più pericolosi in avanti e mettere più cross in area. Dobbiamo ripartire dalla ripresa e dal lavoro che facciamo in allenamento. Ora pensiamo al Frosinone, stanno facendo un grande campionato ma noi vogliamo salvarci. Dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni che ci concederanno”.