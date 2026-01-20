Juventus e Napoli si incrociano sul mercato: oltre a Maldini, entrambe anche su Giovane

Ci sono delle tracce che in questo calciomercato di gennaio 2026 vedono diverse squadre di Serie A concorrere per i medesimi obiettivi. In particolare, è un discorso che sembra valido per la Juventus e il Napoli, tutte e due alla ricerca di un nuovo attaccante rapido, tanto da intrecciarsi su vari nomi, nel mirino di entrambe.

E non riguarda per esempio solo Daniel Maldini, ma anche il brasiliano Giovane. Il classe 2003 dell'Hellas Verona, che Sogliano ha acquistato in estate a costo zero dal Corinthians, è infatti un calciatore apprezzato sia dal Napoli che dalla Juventus, quest'ultima alla ricerca di un vice Yildiz.

Sui movimenti di mercato attorno a Giovane si concentra anche l'edizione di oggi di Tuttosport. Stando alla ricostruzione proposta dal quotidiano torinese, il Napoli si sarebbe mosso in anticipo rispetto alla Juventus per il brasiliano del Verona, anche se dovendo fare i conti con i limiti al calciomercato è chiamato a cedere, prima di poter andare all'affondo. Per il momento gli azzurri si sono informati e hanno sondato il terreno per un possibile prestito con obbligo di riscatto condizionato. Per una cifra che si staglia attorno ai 18-20 milioni di euro, almeno secondo le richieste della società scaligera. Sia Juventus che Napoli sono poi anche su Daniel Maldini, che rispetto a Giovane ha il vantaggio di costare la metà, visto che l'Atalanta proprietaria del cartellino del figlio d'arte chiede 10 milioni.