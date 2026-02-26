Ricordate cosa disse Szczesny? Pinsoglio, 10 anni di Juve: più stagioni che presenze

Carlo Pinsoglio ha firmato quest'oggi un nuovo contratto con la Juventus valido fino al 30 giugno 2027. Al termine dell'attuale accordo, per il portiere piemontese saranno ben dieci stagioni da terzo portiere della Juventus. Non male per chi è nato a Moncalieri, comune a sud-est di Torino. Per un portiere che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e poi nel club bianconero è tornato dopo sei anni trascorsi in Serie B tra Pescara, Vicenza, Modena, Livorno e Latina. Da sempre terzo portiere da quando è tornato a casa, Pinsoglio passerà alla storia anche come il miglior amico di Cristiano Ronaldo nella sua avventura torinese. Proprio CR7 lo avrebbe portato volentieri in Arabia Saudita nel 2023, all'Al-Nassr. Ma l'estremo difensore classe '90 non ha mai pensato di venir meno al ruolo che da anni tutti gli riconoscono: il perfetto uomo spogliatoio.

Tratteggiò perfettamente il suo profilo, in una bella intervista rilasciata dopo la fine della sua avventura alla Juventus, il portiere polacco oggi al Barcellona Wojciech Szczesny: "Pinsoglio è l'esatta definizione dell'uomo spogliatoio. Perché è uno che vuole bene a tutti, ma proprio tutti i compagni di squadra. Si sa che ognuno di noi riesce a legare di più con uno piuttosto che con un altro... È normale quando si è un gruppo di 25 persone. Carlo invece ha 25 amici nello spogliatoio. Poi vi dico una cosa che tanti non dicono: Carlo è un buon portiere. Secondo me potrebbe tranquillamente giocare titolare nelle squadre di medio/bassa classifica in Serie A".

Sempre Szczesny in una precedente intervista, rilasciata nel febbraio 2019, scherzò su Pinsoglio svelando una loro chiacchierata: "È un bravo ragazzo, migliora l’atmosfera nello spogliatoio. Ha giocato 22 minuti lo scorso anno e ora lo prendo in giro dicendo che ha vinto lo stesso numero di titoli di Totti". Negli anni successivi in realtà di trofei ne arriveranno anche altri: complessivamente, tre Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane per un estremo difensore che ha a tutti gli effetti il minutaggio del terzo portiere. Già, perché Pinsoglio che è alla nona stagione con la maglia della Juventus ha fino a questo momento collezionato solo sei presenze per un totale di circa 250 minuti giocati. La media è di due apparizioni ogni tre anni: tanto basta per essere confermato una stagione sì e l'altra pure...