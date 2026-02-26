TMW Radio Padovan: "Juve, chi meglio di Spalletti? Con lui è di nuovo all’altezza"

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà.

Che cosa ha rappresentato la serata di ieri per l'Atalanta?

"La grande differenza in questa Atalanta la sta facendo Palladino. Ieri comunque la Dea ha vissuto una grande serata, anche il giusto fortunata. Il timing negli episodi poi è stato perfetto: gol ad inizio partita, a fine primo tempo, a metà ripresa e all'ultimo secondo. La partita è stata preparata benissimo. Ora il prossimo avversario sarà complicatissimo, dato che dovrà affrontare Bayern o Arsenal, ma il risultato è stato comunque incredibile".

L'Atalanta può credere anche nel quarto posto in campionato?

"In campionato ora deve continuare a lottare, anche perché ritengo ci siano due posti disponibili e non uno. il Napoli non mi dà l'idea che possa consolidarsi così facilmente al terzo posto e quindi la metto nel calderone con le altre. Detto ciò fatico a pensare i nerazzurri in Champions, ma ad ora è logico inserirli. Anche per la Juventus sarà durissima e penso che dopo Roma finirà a meno sette. Dopo lo sforzo di ieri, fisico e psicologico, sarà quasi impossibile vincere per loro".

Spalletti rimane comunque da blindare?

"Vorrei sapere la Juventus chi potrebbe trovare sul mercato meglio di Spalletti. L'ha rimessa all'altezza del campionato italiano. Non dimentichiamoci poi che ad ora non ha un centravanti. David ieri ha fatto un qualcosa di inguardabile".

Sull'episodio di Kelly che idea ti sei fatto?

"Sono un po' meno scandalizzato rispetto a tuitti quelli che hanno detto che non era espulsione. Purtroppo gli cade sulla caviglia in maniera irruente. Magari non da rosso diretto, ma da secondo giallo sì".