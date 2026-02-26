L'acquisto mancato Tchoca sfotte il Toro: esultanza polemica dopo il gol in Cruzeiro-Corinthians
Dopo il mancato trasferimento al Torino a causa del responso negativo delle visite mediche, il difensore João Pedro Tchoca ha festeggiato in modo emblematico il suo gol durante la sfida tra Corinthians e Cruzeiro. L'esultanza del giocatore è apparsa come un chiaro riferimento polemico all'affare sfumato con il club granata.
Il calciatore ha infatti mimato il gesto del toro, l'animale simbolo della società piemontese che aveva deciso di rinunciare al suo acquisto. Una celebrazione curiosa che sembra voler rispondere sul campo alla delusione per il mancato approdo in Italia, trasformando la frustrazione del trasferimento saltato in una rivincita personale.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
