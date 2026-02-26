Cesena, intervento riuscito per Filippo Bertaccini: asportata una neoformazione cerebrale

Momenti di apprensione in casa Cesena, ma con un epilogo fortunatamente positivo. Il club romagnolo ha comunicato ufficialmente che nella giornata di martedì 24 febbraio, il giovane calciatore Filippo Bertaccini è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico.

L'operazione, eseguita presso l'Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, si è resa necessaria per l'asportazione di una neoformazione cerebrale. Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale della società bianconera, l'intervento ha avuto esito positivo.

Il Cesena ha tenuto a ringraziare pubblicamente l'equipe medica del Bufalini per la professionalità dimostrata. Bertaccini, centrocampista classe 2007 che si sta mettendo in luce nel settore giovanile bianconero (una presenza anche con la formazione di Michele Mignani in Serie B lo scorso 23 novembre in occasione del match in casa del Monza), inizierà ora il suo percorso di recupero sotto la costante supervisione dello staff medico e sanitario del club.

A Filippo Bertaccini va il più sentito "in bocca al lupo" da parte della redazione di TuttoMercatoWeb.com.