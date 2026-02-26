Santoro e la svolta del Modena: "Dopo la Samp confronto decisivo. Playoff? Dipende da noi"

Con 27 presenze in stagione, 77 in totale dal suo arrivo al Modena nel gennaio 2023, Simone Santoro è sicuramente una delle colonne portanti della formazione allenata da Andrea Sottil.

Reduce da tre vittorie consecutive, nate dal ko incassato contro la Sampdoria.

"Dopo quella gara c'è stato un confronto diretto tra noi - racconta il centrocampista nell'intervista concessa alla Gazzetta di Modena -. In quel momento si vedeva tutto nero. Si trattava quindi di affrontare la situazione con equilibrio. In quel confronto abbiamo messo a fuoco i motivo delle sconfitte, tra i quali l'aver perso di vista a volte qualche dettaglio importante".

Alla domanda sugli obiettivi dei Canarini in questo finale di stagione il 26enne risponde: "Fin dall'inizio la società ci ha chiesto i playoff e noi abbiamo le potenzialità per centrarli. Quindi avanti con fiducia, ma senza mollare perché il +10 di margine che abbiamo non deve illuderci".

Sul percorso della squadra, infine, commenta: "Finora non abbiamo mai sbagliato partita, nessuno ci ha messo sotto e noi abbiamo un'idea precisa come squadra. Insomma, dipende solo da noi, da come approcciamo le gare".