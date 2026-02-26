TMW
"Io non posso entrare". Altro striscione di contestazione a Cairo fuori dal 'Grande Torino'
Tolto lo striscione "fuori tutti" di ieri, il malcontento dei tifosi del Torino non fa mai mancare un pensierino alla società: anche oggi sulle pareti esterni dell'Olimpico/Grande Torino sono apparsi manifesti di contestazione all'operato di Urbano Cairo. Uno striscione con il volto del presidente e la scritta “Io non posso entrare” è stato affisso fuori dallo stadio, l'ennesimo episodio di protesta dei supporter granata.
Dello striscione di ieri abbiamo detto, addirittura nella notte è stato scaricato del letame davanti al passo carraio del centro sportivo, accompagnato da un altro striscione poco edificante.
