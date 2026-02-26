Juventus-Galatasaray, l'espulsione di Kelly fa discutere: arriva la spiegazione Uefa

La partita che ha sancito l’uscita di scena della Juventus dalla Champions League continua a far parlare, soprattutto per un episodio che ha inciso in modo pesante sull’andamento della gara. Nel ritorno dei play-off contro il Galatasaray, il difensore bianconero Lloyd Kelly è stato espulso al 48’ dopo un duro intervento ai danni di Barış Yılmaz.

In un primo momento l’arbitro João Pinheiro aveva estratto il cartellino giallo. Solo dopo il richiamo al VAR, però, la decisione è cambiata, con la trasformazione dell’ammonizione in espulsione diretta. Una scelta che ha acceso immediatamente le proteste e alimentato le polemiche nel post-partita. A chiarire la posizione dell’arbitro è intervenuta la UEFA, che sul proprio sito ufficiale ha motivato il rosso: “Kelly, usando i suoi tacchetti, ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell’avversario, mettendo a repentaglio in modo chiaro la sua incolumità”.

Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus è riuscita a imporsi 3-2, mostrando carattere e orgoglio. Il risultato, però, non è bastato a cancellare il pesante 5-2 subito all’andata, che ha spalancato al Galatasaray le porte degli ottavi di Champions League. Un’eliminazione che lascia rimpianti e una decisione arbitrale destinata a restare al centro del dibattito.