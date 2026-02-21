Thuram: "Non è stata una prestazione da Juve, difficile spiegare cosa è successo"

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 2-0 in casa contro il Como: "Non so come spiegare cosa è successo, dobbiamo fare meglio come squadra. Oggi non abbiamo fatto una buona partita contro un Como che gioca molto bene a calcio e ha vinto.

Cosa non ha funzionato?

"Normalmente giochiamo molto meglio, per quello siamo molto arrabbiati. Non è stata una prestazione da Juve, è difficile da spiegare e siamo molto arrabbiati".

Il gol preso in avvio vi ha un po' condizionato?

"Abbiamo preso questo gol ma dobbiamo reagire da squadra, sappiamo che questo può succedere però bisogna sempre reagire. La settimana prossima c'è la Roma, però prima c'è il Galatasaray e pensiamo a questa che è molto importante per noi".