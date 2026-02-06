Rugani out dalla lista UEFA, Valcareggi: "Si muove come Beckenbauer, che è venuto a fare?"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’agente e opinionista fiorentino Furio Valcareggi ha commentato l’esclusione di Daniele Rugani dalla lista UEFA della Fiorentina, soffermandosi sulle qualità del difensore appena arrivato dalla Juventus e manifestando tutta la propria perplessità per la scelta del club viola.

"È un lucchese, bravo ragazzo, anche se come giocatore mi pare un po’ annoiato. È la sensazione che dà perché, se lo osservi mentre gioca, non alza mai la voce, non si arrabbia mai e non prende mai un cartellino, ma a giocare a calcio è bravissimo. Si muove come Beckenbauer quando è in campo, ha classe, quasi regale e forse anche troppo appunto. Se però non è stato inserito all’interno della lista UEFA mi chiedo cosa sia venuto a fare a Firenze. È venuto a dare il cencio al Viola Park? Perché per me il miglior acquisto della sessione invernale della Fiorentina è lui, gli altri sono bravini ma la chicca è lui: viene dalla Juventus dopo una carriera di tutto rispetto", le parole di Valcareggi.

Le scelte della Fiorentina

La Fiorentina ha reso nota la lista dei calciatori che è stata inviata alla UEFA per la partecipazione alla seconda fase della Conference League 2025/2026. Sono stati inseriti nella lista A Fabbian, Harrison e Solomon, mentre tra i nuovi arrivati sono rimasti fuori Brescianini e Rugani. Di seguito la lista completa:

Lista A:

Calciatori Liberi

De Gea, Dodo, Fabbian, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kospo, Ndour, Parisi, Pongracic, Solomon.

Calciatori formati in Italia

Fagioli, Mandragora, Kean, Piccoli

Calciatori formati nel club

Lezzerini, Ranieri

Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli sono stati inseriti nella Lista B. La Lista B comprende inoltre tutti i giocatori nati dal 2004 in poi che hanno giocato per due anni ininterrotti per il club