Juventus, prima di Grabara cercato Agkatsev. Il portiere russo conferma: "Interesse concreto"

In estate la Juventus è stata a lungo alla ricerca di due nuovi portiere. Per sostituire Di Gregorio, la dirigenza bianconera è andata su Vicario, mentre come vice - per rimpiazzare Perin andato a Palermo - alla fine è stato scelto Grabara. Eppure, per quest'ultimo ruolo, un altro nome in lizza era il rosso Stanislav Agkatsev, estremo difensore ventiquattrenne del Krasnodar.

Come raccontato dallo stesso Agkatsev, sul canale YouTube 'Nobel', negli scorsi mesi il suo trasferimento alla Juventus è stato molto vicino a concretizzarsi: "È successo tutto mentre ero in vacanza. Visto che la scorsa stagione non è stata positiva per me, poiché ho subito molti infortuni e alla fine ero provato fisicamente ed emotivamente, ho deciso di spegnere il telefono per staccare totalmente. Le persone con cui ero in contatto mi fornivano aggiornamenti di tanto in tanto. Avevo chiesto loro di riferirmi solo gli aspetti essenziali: le novità, gli eventuali cambiamenti e l'andamento delle trattative. Ho cercato di non lasciarmi coinvolgere troppo per evitare delusioni nel caso in cui le cose non fossero andate a buon fine. L’interesse della Juventus era reale e concreto, ma dato che sono rimasto al Krasnodar, è evidente che non se ne sia fatto nulla. Spero nel calciomercato invernale o in quello estivo di poter compiere un passo importante per la mia carriera, ma allo stesso tempo voglio aggiungere di essere comunque felice dove sono ora".

Non solo la Juventus, dall'Italia sono arrivate altre manifestazioni di interesse: "Su di me c’era anche un altro top club di Serie A. Milan o Inter? Non lo so (ride, ndr). Mi era stato solo detto che cercassero un dodicesimo, con il portiere titolare insostituibile. In realtà sarei anche stato disposto ad accettare questo tipo di ruolo".