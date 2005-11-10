Primo gol in Serie A per Cichella: ennesimo assist di Ghedjemis, Frosinone-Lecce 1-0
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Dimitri Conti
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Oggi alle 19:00Serie A
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29.10.2026 19:00Serie A
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Si sblocca la partita dello Stirpe, con l'1-0 trovato dal Frosinone sul Lecce al minuto 26. A segno il centrocampista Matteo Cichella, che trova così il suo primo gol in Serie A in carriera: ennesimo assist di Ghedjemis (quarto in due partite): l'algerino se ne va sulla destra e crossa basso al centro, abile Cichella a girare di prima intenzione alle spalle dell'estremo difensore ospite Falcone.
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