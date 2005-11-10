Meglio davanti alla Juve o in Europa? Cairo: "Se succede una cosa, succede anche l'altra!"

"Abbiamo fatto una buona partenza, con delle belle vittorie, anche tre di fila. Anche col Como abbiamo fatto una buonissima partita". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenuto a Rai Radio1 ospite di Un Giorno da Pecora, dopo il ko contro i lariani che ha interrotto una striscia positiva di risultati che hanno permesso alla squadra di Ignazio Abate di salire in classifica.

Cairo ha rivolto parole anche proprio nei confronti del tecnico granata: "Abbiamo un bravo allenatore con una buona squadra, ho fatto investimenti e non ho venduto giocatori che erano richiesti. Ma non voglio dire troppo…". Infine, Cairo ha parlato della situazione in classifica, esprimendosi anche sui rivali della Juventus: "Meglio davanti alla Juve o in Europa? Beh se succede una cosa, succede anche l’altra!".