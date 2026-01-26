Juventus, guarda il Nottingham Forest: offerta da 35 milioni al Palace per Mateta

Mentre Luciano Spalletti insiste in casa Juventus per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, c'è chi in Premier League fa sul serio per l'attaccante francese classe '97.

Infatti, secondo quanto rivelato da The Athletic, il Nottingham Forest ha presentato un’offerta da 35 milioni di sterline (40 milioni di euro circa) per acquistare il giocatore dal Crystal Palace. Il raggiungimento di un accordo tra i Tricky Trees e il 28enne non sarebbe un problema, ma come precisato i Glaziers prenderanno in considerazione la partenza di Mateta ad una sola condizione: se verrà soddisfatta la valutazione fatta da circa 40 milioni di sterline (oltre 45 milioni di euro) a gennaio.

E sempre se riuscirà a trovare un sostituto del centravanti francese. Il club del sud di Londra sta esplorando diverse opzioni offensive, tra cui Strand Larsen del Wolverhampton. Intanto non ci sono solamente la Juventus e il Nottingham Forest sulle tracce di Mateta, anche l'Aston Villa avrebbe manifestato l'interesse a ingaggiare il francese, prima di fiondarsi su Tammy Abraham in prestito con obbligo di riscatto al Besiktas dalla Roma. I numeri stagionali del bomber però sono i seguenti: 34 partite ufficiali, 10 gol e 2 assist con il Crystal Palace. Di recente ha subito un arresto, segnando solo 2 reti nelle ultime 11 presenze in Premier League.