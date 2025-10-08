Cristiano Ronaldo premiato in Portogallo: "Voglio continuare ancora, sogno il sesto Mondiale"

Cristiano Ronaldo ha ricevuto martedì il premio "Prestige" in occasione del gran galà del calcio portoghese, che premia le eccellenze del movimento lusitano. A 40 anni, l'attaccante dell'Al Nassr ha espresso il suo orgoglio e ha assicurato di voler continuare a giocare ad alto livello ancora per qualche anno, in particolare con la Nazionale che spera di guidare al suo sesto Mondiale.

"Ho molti trofei, ma questo è speciale. Non la vedo come una fine della carriera, ma come la prosecuzione dei miei sforzi, della mia dedizione e della mia disciplina. Sono ancora qui, do ancora molto alla Nazionale e al calcio. Voglio continuare ancora qualche anno, non molti, devo essere onesto", ha confidato il cinque volte Pallone d'Oro, che non ha alcuna intenzione di smettere dunque.

"Nessuno arriva a nulla da solo. Voglio ringraziare gli allenatori e i miei compagni di squadra per aver imparato da queste generazioni. L'obiettivo è vincere le prossime due partite. La Coppa del Mondo si avvicina, dobbiamo pensare al presente. Sarebbe un sogno, tutti noi lo sogniamo, ma andiamo avanti passo dopo passo", ha aggiunto il miglior marcatore della storia del calcio. Tra club, nazionale maggiore e nazionali giovanili, Cristiano Ronaldo ha collezionato 1325 presenze segnando 964 reti, per una media di 0.73 gol a partita.