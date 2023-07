Juventus, il grande colpo sulla trequarti può essere Lindstrom: il danese ha già detto sì

Sono giorni di riflessione per Paul Pogba. Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese ha sul tavolo una ricca offerta dell'Al Ahli per trasferirsi in Arabia Saudita. Il trasferimento del Polpo nella Saudi Pro League, a detta della rosea, potrebbe essere un affare di mercato last minute come Jesper Lindstrom alla Juventus.

Mirino puntato verso Francoforte

Il fantasista danese è uno dei grandi colpi a cui Giuntoli e Manna stanno lavorando sotto traccia e dal calciatore 23enne è già arrivata una disponibilità di massima. Il suo cartellino appartiene all'Eintracht Francoforte, che ha già fissato il prezzo intorno ai 35 milioni di euro, e coi tedeschi i bianconeri hanno realizzato di recente due operazioni: Kostic in Italia e Pellegrini in Germania.