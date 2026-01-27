Juventus, niente 'Pogback'. Pogba non recupera, e il suo futuro al Monaco è incerto

Non ci sarà nessun 'Pogback' domani sera per l'ottava e ultima giornata della fase di campionato di Champions League. Paul Pogba sperava tanto di esserci contro la sua ex Juventus, ospite nel Principato per affrontare il Monaco. E invece, a 24 ore dal match, il francese alza bandiera bianca a causa dell'infortunio al polpaccio che lo sta tenendo fuori da oltre un mese. Una corsa contro il tempo per essere quantomeno in panchina che, dunque, si è risolta in un nulla di fatto.

In stagione il 32enne ha giocato soltanto 3 partite in Ligue 1 per un totale di 30 minuti, dopo essere rientrato dalla squalifica di 18 mesi per doping. Troppo pochi, per questo il Monaco sarebbe seriamente riflettendo sul futuro del 'Polpo'.

Nei giorni scorsi, infatti, l'ad Thiago Scuro aveva spiegato come la strategia di recupero dell'ex bianconero non funzionasse e che se non ci saranno evoluzioni positive nei prossimi mesi, bisognerà di nuovo tornare a sedersi insieme a un tavolo. A riferirlo è stata gazzetta.it, che sottolinea come di conseguenza il futuro di Pogba potrebbe non essere al Monaco.