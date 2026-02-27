Serie B, Sampdoria-Bari: si salvi chi può, scontro diretto fra deluse al Ferraris
La 27^ giornata di Serie B prende il via in serata con le prime due gare di un ricco programma. Al Ferraris la Sampdoria riceve la visita del Bari, in un inedito scontro diretto per la salvezza tra due squadre accomunate da uno storico gemellaggio e dalle difficoltà di una stagione approcciata con ben altre ambizioni. Direzione arbitrale affidata a Daniele Perenzoni, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e El Filai. Quarto ufficiale Zanotti. VAR Camplone, AVAR Manganiello. Calcio d’inizio alle ore 21.
COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Blucerchiati reduci dalla sconfitta della scorsa settimana sul campo del Mantova, arrivata dopo una serie positiva di sei partite consecutive. Viti a Barak verso il forfait, non recupera Pierini. Fuori anche Coda. Ballottaggio fra Cherubini e Pafundi per agire alle spalle di Brunori insieme a Begic. Possibile il ritorno dal primo minuto di Esposito in regia.
COME ARRIVA IL BARI - A secco di successi da un mese, con appena due punti nelle ultime cinque gare che hanno complicato ulteriormente la situazione di classifica, facendo sprofondare i biancorossi in penultima posizione a -4 dalla zona salvezza. Longo senza Verreth, Dickmann e Darboe, dubbi su chi giocherà al centro dell’attacco: Moncini, Cuni e Gytkjaer si giocano una maglia.
