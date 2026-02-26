Una cosa che ora il Milan deve fare necessariamente. E ciò che farà la società in estate

La sconfitta contro il Parma ha causato nel Milan tanta tristezza, ma anche la consapevolezza che si dovesse seguire senza voli troppo pindarici l’obiettivo societario, cioè quello di posizionarsi tra le prime quattro della classifica per riportarsi, dopo un anno di assenza, in Champions League; anche perché, con l’Inter che in campionato vola, è francamente e oggettivamente difficile chiedere di più. L’idea di Maignan e compagni, dunque, è ora quella di provare a blindare il prima possibile il posto Champions, approfittando dello scontro contro la Cremonese per staccare definitivamente la Juventus, impegnata a Roma contro la squadra di Gasperini dopo le enormi fatiche di coppa.

Necessariamente

E poi? E poi si inizierà a programmare con più cura e lucidità il futuro, potendo contare sulla solida base tecnica del palcoscenico della Champions League e sui suoi introiti economici. Con queste condizioni partirà il mercato estivo, il quale, necessariamente, dovrà garantire ad Allegri un miglioramento della rosa, sia a livello qualitativo che quantitativo. Al momento, infatti, la rosa rossonera conta solo 19 giocatori di movimento, troppi pochi per penare di affrontare una stagione con tre competizioni. Di acquisti, perciò, ne saranno fatti in abbondanza.

Reparti

Il primo reparto che ha bisogno di aggiunte è la difesa: Allegri ha in rosa quattro centrali per una difesa a tre, quindi è ovvio ipotizzare un paio di innesti che, magari, innalzino il livello dei titolari. A centrocampo molto dipenderà dalla scelta di Modric e dalle eventuali cessioni di Fofana, Loftus-Cheek e Estupinan. Davanti, sicuramente, la punta d’area di rigore sarà il grande obiettivo dell’estate, il che dá come conseguenza le possibili cessioni di Gimenez e Nkunku.