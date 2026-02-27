Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Monza-Entella: sulla carta è Davide contro Golia, ma occhio ai liguri

Matteo Pessina
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 06:06
Luca Esposito
Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 18:30

Sulla carta è una partita dal pronostico scontato. Il super Monza di Bianco, con un organico composto da calciatori che due anni fa valevano decine di milioni di euro, affronta una Virtus Entella in zona retrocessione e che ha puntato su tanta gente che era in Lega Pro pochi mesi fa. Eppure i liguri, per come giocano, hanno raccolto meno di quanto meritassero e proprio all’andata si tolsero una grande soddisfazione. Arbitrerà il signor Allegretta di Molfetta.

COME ARRIVA IL MONZA

3-4-2-1 a trazione anteriore per i brianzoli, con mister Bianco che riconferma Hernani sulla trequarti. Davvero eccellente l’impatto del fantasista con la nuova realtà: gol, assist e giocate spettacolari che confermano che non serva alcun periodo di ambientamento quando si è a cospetto di gente davvero forte. In avanti ballottaggio tra Alvarez e Dani Mota Carvalho, con Cutrone favorito su Petagna. Colpani sta crescendo fisicamente, ma dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. In mediana spazio a Pessina e Obiang, con Curria e Azzi a tutta fascia. Tra i pali Thiam. In corso d’opera spera di trovare spazio anche Caso.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA

La squadra di Chiappella sta faticando fuori casa, ma è reduce da un ko interno con la Cremonese che ha complicato i piani salvezza. Sarà ancora 3-4-1-2, forse con interpreti maggiormente difensivi rispetto a quelli visti all’opera la settimana scorsa. In avanti imprescindibile Cuppone, cui approccio con la B e con la nuova squadra è stato eccellente. Al suo fianco De Benedetti è favorito su Tirelli. Marconi, Parodi e Alborghetti proveranno a tener testa all’attacco a cinque stelle del Monza, supportati da mediani dediti all’interdizione come Karic e Squizzato.

Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
