Roma, c’è da sfatare il tabù Juventus: la vittoria manca da tre anni. E Gasp vuole invertire trend contro Spalletti

Non è soltanto una partita da tre punti. Non è soltanto uno snodo fondamentale nella corsa alla prossima Champions League. Per la Roma la sfida contro la Juventus deve avere anche il sapore della rivincita, con l’obiettivo di porre fine a un tabù che dura ormai da tre anni. L’ultima gioia giallorossa contro i bianconeri risale infatti al 2023: un bolide dalla distanza di Gianluca Mancini fece esplodere lo Stadio Olimpico e regalò una notte rimasta impressa nella memoria dei tifosi. Da allora, tre pareggi e due sconfitte.

Allargando lo sguardo, il dato diventa ancora più significativo: negli ultimi dieci anni sono decisamente più i dolori che le gioie, con appena quattro vittorie giallorosse contro la Vecchia Signora. Ecco perché la gara di domenica assume un significato che va oltre la classifica. Battere la Juventus vorrebbe dire mandare un segnale al campionato, ma soprattutto a se stessi, certificando una crescita definitiva anche negli scontri diretti.

Dentro la partita c’è poi un’altra sfida: quella tra Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti. Il tecnico di Grugliasco ha spesso sofferto il collega di Certaldo: cinque vittorie, tre pareggi e nove sconfitte nei precedenti. L’ultimo trionfo risale al 2021, quando la sua Atalanta espugnò Napoli per 2-3 contro la squadra guidata da Spalletti. Da quel momento, quattro incroci e altrettante sconfitte.

Spalletti, peraltro, è diventato un tabù anche per la Roma. Dal suo addio nel 2017, i giallorossi non sono mai riusciti a battere il loro ex allenatore. Domenica non sarà soltanto una sfida Champions, ma un vero e proprio esame di maturità.