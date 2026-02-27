Lazio, col Torino il match delle contestazioni: due ambienti stanchi e sfiduciati

L'Olimpico vuoto. Il via lo ha dato la tifoseria laziale, la palla è stata colta al balzo dal tifo granata per manifestare un malcontento comune che sarà riassunto perfettamente nei prossimi giorni. Per Torino-Lazio di domenica i tifosi granata hanno organizzato un torneo di calcetto sotto la Curva Maratona per passare la giornata e non entreranno allo stadio. Mercoledì la Lazio ospiterà l'Atalanta nell'andata della semifinale di Coppa Italia e lo farà in un Olimpico deserto. I 30 mila abbonati che potevano acquistare in prelazione il biglietto per la sfida con la Dea hanno risposto assente. Sono circa 2000 i biglietti "riscattati", a testimonianza di come lo zoccolo duro del tifo laziale non voglia mollare. E in caso di finale non sarebbe da escludere un'altra protesta che avrebbe un eco mediatico ancor più forte.

Lazio, l'avvicinamento al Torino

Sono confermate le assenze di Mario Gila e Toma Basic, gestiti anche ieri a Formello e che sperano di recuperare per mercoledì contro l'Atalanta. In difesa Provstgaard è avanti a Patric per affiancare Romagnoli, con Marusic confermato a destra e il ballottaggio tra Pellegrini e Nuno Tavares a sinistra con il portoghese in vantaggio. A centrocampo dovrebbe essere confermato il terzetto visto nel finale di partita dopo l'infortunio di Rovella con Cataldi in regia, Taylor sicuro di una maglia e Belahyane favorito su Dele-Bashiru. In attacco dovrebbe essere confermato il tridente con Zaccagni, Maldini e Isaksen, ma attenzione alle possibili sorprese. Cancellieri spera di tornare titolare, mentre uno tra Noslin e Ratkov potrebbe far accomodare per la prima volta in panchina Maldini.