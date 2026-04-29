Passi in avanti per un colpo, Tuttosport stamani: "Alisson-Juve: ecco le cifre"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi, di seguito il titolo principale di Tuttosport: "Alisson-Juve: ecco le cifre". Altri passi avanti con il portiere brasiliano che vuole lasciare il Liverpool: principio d'intesa. La proposta di un triennale da 4,5 milioni a stagione più bonus avvicina l'accordo. Sorrentino: "Unico e moderno. Di Gregorio buon portiere, ma per lo scudetto serve qualcosa in più".
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo sui granata di D'Aversa: "Tohumco, una mezzala tedesca per il Toro". Missione in Germania, la volontà è di iniziare a muoversi per tempo sul mercato.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento